Атаки на Харків: зросла кількість постраждалих, що зруйновано (фото)

Внаслідок нічної і ранкової атак на Харків 21 травня зафіксовані пошкодження приватного сектора, автомобілів, комунальних закладів і транспортної інфраструктури.

Про це директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол повідомив у ефірі телемарафону.

Сокол розповів деталі про російські удари по Харкову в ніч проти 21 травня.

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"Ніч у Харкові пройшла досить неспокійно. Близько другої ночі ворог завдав кілька ударів по Харкову за допомогою безпілотників. Був пошкоджений приватний сектор, маємо інформацію про понад 25 пошкоджених автівок, в тому числі вантажних і легкових. Маємо інформацію щодо пошкодження комунальних закладів", – розповів директор Департаменту цивільного захисту.

Також під ранок ворог обстріляв транспортну інфраструктуру Харкова.

"На даний час відомо про 8 осіб, які постраждали внаслідок ранкових обстрілів. Стан у більшості – це гостра реакція на стрес. В принципі, життю та здоров'ю нічого не загрожує", – повідомив Сокол.

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Наслідки атак по Харкову вночі та вранці 21 травня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атак по Харкову вночі та вранці 21 травня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атак по Харкову вночі та вранці 21 травня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атак по Харкову вночі та вранці 21 травня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атак по Харкову вночі та вранці 21 травня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атак по Харкову вночі та вранці 21 травня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що росіяни цілу ніч та вранці завдавали ударів по Харкову, зокрема били дронами "Шахед". Уламки безпілотників завдали руйнувань. Повідомлялося про чотирьох постраждалих.

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