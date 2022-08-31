Атаки на Кримський міст почнуться: Жданов сказав, за яких умов ЗСУ завдадуть ударів

Жданов розповів, коли і як почнуться атаки на Кримський міст.

Через Кримський міст здійснюється підживлення ворожого угруповання військ на півдні України, в тому числі і на правому березі.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу "FreeДОМ".

"Кримський міст для нас зараз дуже важливий. Він стає на перший план, тому що все підживлення цього угруповання військ на півдні України, в тому числі і на правому березі, заходить через Крим. Звичайно, воно йде з Кримського мосту. У районі Таганрога знову помічені військові ешелони з технікою та озброєнням. Звичайно ж, вони підуть до України через Кримський міст. Щойно з'явиться перша нагода, ми почнемо атаки на Кримський міст", - зазначив експерт.

Також він наголосив на тому, що для атаки на Кримський міст потрібно відповідна за міццю зброя.

"Скільки вже боєприпасів "Хаймарс" ми витратили на той самий Антонівський міст. Мабуть, сотню. Але міст стоїть. Будували на совість. потрібно щось потужніше", - додав він.

Нагадаємо, у Криму впала ракета "Онікс", яку росіяни запустили по Україні.

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