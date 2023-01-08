Атаки на Соледар: йдуть важкі бої, проте росіяни не контролюють місто – Мусієнко

Соледар не перебуває під контролем армії Росії, там відбуваються важкі бої, але Збройні сили відбивають атаки окупантів.

У Соледарі на Донеччині тривають бойові дії, проте жодного захоплення російськими військами міста не відбулось.

Про це в ефірі "1+1" в рамках телемарафону розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Те, що ця інформація поширювалась активно (про нібито захоплення Соледара військами РФ – ред.), і вона почала йти до інформаційного простору, тому що її туди закинула російська пропаганда. Окупанти дійсно підійшли до Соледара, на околицях міста тривають бойові дії, досить неспокійна ситуація, але, всі атаки, які були за минулу добу, і ті бої, які відбуваються сьогодні, вони відбиваються нашими силами. Дійсно, там непросто, тому що противник кинув туди сили, але ці атаки відбиваються, і вся лінія фронту від Бахмута до Соледара – вона тримається", - зазначив він.

Військовий експерт також пояснив, що російські війська зараз кинули туди свій удар через те, що вони побачили, що по Бахмуту пройти не можуть, попри всі зусилля, і попри те, що там йдуть жорстокі бої.

"Тому вирішили спробувати у Соледарі. Тобто вони шукають, на їхню думку, слабке місце, де можна спробувати прорвати лінію фронту, але вона ніде на сьогодні не прорвана. І немає ніде таких фатальних загроз. Хоча бойові дії складні, але Соледар тримається", - резюмував Мусієнко.

Бої за Соледар

Днями пропагандистські ЗМІ РФ поширили інформацію про нібито успіхи в Соледарі, проте заяви пропагандистів не відповідають дійсності.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що на деяких ділянках Донецької області ЗСУ потроху просувається вперед, проте ворог також наступає. І у Соледарі наразі дійсно складна ситуація.

ЗСУ намагаються вирівняти тактичне положення, а також завдати росіянам максимальних втрат в особовому складі та техніці.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ.

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