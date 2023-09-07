Атаки на Україну восени та взимку: Ігнат розповів про плани росіян

Росія може готуватися до масових обстрілів України восени. Окупанти використовуватимуть не лише ракети, але й “Шахеди” власного виробництва.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

“Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури. Можливе використання ще старих радянських ракет, як-от Х-22, можливо, С-300 для завдавання ударів по прифронтових територіях”, — сказав Ігнат.

Він припустив, що новіше озброєння, високоточні ракети ворог, ймовірно, використовуватиме для ударів вглиб України. Також речник вважає, що росіяни можуть зосередитися на ударних дронах.

“Все ж таки, мабуть, більше ворог зосередить увагу на виробництві БпЛА типу “Шахед”. Є вже у них можливості у себе їх складати. Тому, мабуть, будуть нарощувати саме “Шахеди” і їх буде з'являтися більше, щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. Таких сценаріїв варто очікувати і готувати засоби протидії”, — резюмував речник.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що зимовий період може бути складним для українців. Наразі тривають роботи з підготовки. Не виключено, що росіяни знову битимуть по енергосистемі.

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