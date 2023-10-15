Атаки не припиняються: окупанти знову вгатили по Херсону

Сьогодні, 15 жовтня, росіяни вдруге за день обстріляли Херсон.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ продовжує атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя! Внаслідок чергового "прильоту" знову пошкоджені лінії електропередач. На зараз знеструмлений центр міста. Проводяться ремонтні роботи!" - написав він.

Нагадаємо, сьогодні російські військові з СУ-34 завдали авіаційного удару в районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні. Про всі подробиці читайте у новині.

Варто зазначити, що упродовж доби 14 жовтня 2023 року російські військові 107 разів обстріляли Херсонську область. Випустили 622 снаряди з різних видів озброєння.

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