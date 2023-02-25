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Атаки не вщухають: на Донбасі прикордонники відбили наступи ворога та взяли "вагнерівця" у полон

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Атаки не вщухають: на Донбасі прикордонники відбили наступи ворога та взяли "вагнерівця" у полон

Упродовж кількох днів російські солдати вісім разів атакували опорні пункти прикордонників.

Українські прикордонники відбили чергові наступи ворога під Бахмутом та на інших напрямках у Донецькій області. Вони також ліквідували 20 окупантів, а одного "вагнерівця" взяли в полон.  

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Упродовж кількох днів окупанти 8 разів атакували опорні пункти прикордонників. 4 атаки – на Бахмут, ще стільки ж у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Українські прикордонники стримали ворога та завдали йому втрат.

"20 загарбників вбито, 10 – поранено. Крім того, прикордонники провели позиційну контратаку, у ході якої захопили в полон "вагнерівця", - додають в ДПСУ.

Нагадаємо, бійці "Гвардії наступу" спільно із ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів на Донбасі (відео).

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Дата публікації
Перегляди
425
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