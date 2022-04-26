Атаки окупантів на залізничні станції: один працівник "УЗ" загинув, ще 4 поранені

Атаки окупантів на залізничні станції: один працівник "УЗ" загинув, ще 4 поранені

У понеділок, 25 квітня, російські окупанти завдали низку ракетних ударів по ключових залізничних вузлах на Рівненщині, Львівщині та Вінничині.

Внаслідок атак ворога є загиблі і травмовані.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За його інформацією, один залізничник загинув, ще чотири – отримали поранення.

"Так закінчується день, коли російскі війська обстріляли п’ять наших станцій", — зазначив Камишін.

Нагадаємо, 25 квітня голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі міста Здолбунів. За його словами, загиблих немає, проте один працівник залізниці отримав невеликі ушкодження. Ударною хвилею було пошкоджено двадцять прилеглих будинків.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина є загиблі та поранені.

Також росіяни атакували залізничну станцію "Красне" на Львівщині, повідомив голова Львівської ОВА Маким Козицький.

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