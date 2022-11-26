Атаки по енергетиці – не останній аргумент Путіна: експерт оцінив ризик ядерного удару

Путін застосує ядерну зброю лише в тій ситуації, коли остаточно втратить надію на все інше, вважає політолог.

Російські атаки по енергетиці України – передостанній шантаж для примусу до переговорів, а останнім стане застосування ядерної зброї.

Про це колишній спічрайтер президента РФ Володимира Путіна, російський політолог Аббас Галлямов розповів "24 каналу".

"Енергетика – передостанній шантаж Путіна. Останній аргумент, звичайно, ­– все-таки ядерна зброя", – вважає він.

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Він зазначив, що ядерна зброя – це дуже ризикована річ. Вона переводить конфлікт у площину, яку взагалі неможливо контролювати.

"Путін у міру можливості намагатиметься уникнути використання ядерної зброї і застосує її лише в тій ситуації, коли остаточно втратить надію на все інше. Можливо, і тоді він теж не зважиться, я цього не виключаю взагалі", – розповів Галлямов.

На його думку, події останніх місяців свідчать про те, що господар Кремля просто пливе за течією.

"Він втрачає здатність робити якісь кроки, які ламають ситуацію. Задавати нові тренди він не може", – зазначив політолог.

Він ще раз наголосив, що неможливо передбачити, чи наважитися Путін на ядерну атаку. Проте такий ризик не слід виключати, адже у Кремля більше нічого не залишилося.

"Завдати поразки українцям на фронті Путін не може – якби він міг, звичайно, зробив би це. Тому йому доводиться підвищувати витрати для України у тилу. За його задумом, змучені громадяни повинні вимагати від Зеленського, мовляв, "досить арканитися, ми втомилися це терпіти, сідай за стіл переговорів", – пояснив Галлямов.

Він також нагадав слова речника російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що "українці можуть будь-якої миті це припинити, якщо підуть на наші умови".

Нагадаємо, раніше екскомандувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес попередив – якщо РФ наважиться застосувати ядерну зброю проти України, Штати знищать "більшу частину російських військових можливостей".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 листопада висловив переконання, що ані Росія, ані США не планують застосовувати ядерну зброю.

За оцінками військового експерта Сергія Грабського, ядерні погрози – єдиний козир, який залишився в Росії, щоб змусити світ припинити надавати Україні допомогу.

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