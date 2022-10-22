Атаки по енергетиці: Зеленський розповів, куди вже повернули світло, та закликав свідомо споживати електрику

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в деякі райони вже вдалося повернути світло після російських атак 22 жовтня. Водночас він закликав обмежити споживання електрики.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Продовжуємо ліквідацію наслідків сьогоднішніх ударів терористів по нашій інфраструктурі. Географія цього чергового масового удару дуже широка: Волинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область та інші", – повідомив президент.

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"Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави", – наголосив Зеленський.

Він повідомив, що на частині території, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельниччині електрику вже повернули, Рівненщина – більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але в багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Президент запевнив, що фахівці намагаютьсяякнайшвидше повернути людям світло.

"Навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити й повернути до норми. І навіть зараз – частково в темряві – життя в нашій державі, в нашій Україні, все одно цивілізоване. На відміну від Росії, яка несе нам цей терор. У них там і з електрикою все одно дикість, як у прадавні часи. Тільки дикуни можуть нести таке зло світу", – заявив Зеленський.

"Я хочу підкреслити: ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників", – наголосив президент.

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Ракетна атака по Україні 22 жовтня

Російські війська 22 жовтня масово обстріляли ракетами енергетичні об’єкти України у низці областей. Внаслідок ворожих ударів без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

Зеленський повідомив, що окупанти випустили 36 ракет, більшість із яких вдалося збити. Президент заявив, що світ може і повинен зупинити цей терор.

Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

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