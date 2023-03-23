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Атаки по ворогу в Криму: у ЗСУ попередили місцевих про "вичищання" від окупантів смуги у 30 км

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Атаки по ворогу в Криму: у ЗСУ попередили місцевих про "вичищання" від окупантів смуги у 30 км

Фото: Associated Press

Гуменюк пояснила, що "бавовна" на тилових територіях ворога є його виснаженням з тилу.

ЗСУ на півдні планують "вичистити" від російських загарбників 20-30-кілометрову смугу. А нещодавні вибухи у Криму – метод виснаження ворога та психологічний тиск на нього. 

Про це керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла уефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона пояснила, що "бавовна" в тилу ворога на окупованому півострові відбувається задля того, аби росіяни під час зіткнення з українськими військами були вже знесиленими.

"Будь-які активні дії передбачають, що на початку треба виснажити ворога. До того, як ми почнемо активний рух, нам треба бути переконаними, що в них порушена логістика, що в них не працює стійкий морально-психологічний стан війська, що вони готові вже відходити або здаватися", – пояснила представниця Сил оборони півдня.

"Розуміючи перевагу фізичної сили ворога, ми працюємо так, щоб вони прийшли на зіткнення з нами вже знесиленими. Тому така "бавовна" на тилових територіях ворога – це і є виснаження ворога з тилу", – додала Гуменюк.

Вона також порадила жителям окупованих територій евакуюватися. 

"Ми наголошуємо на вичищенні 20-30-кілометрової смуги. Це говорить про те, що наша робота тут буде максимальноактивною, тому необхідно евакуюватися", – пояснила представниця ЗСУ.

Вона додала – якщо евакуюватися немає можливості, слід облаштувати укриття якомога далі від місць скупчення російських сил.

Нагадаємо, напередодні в окупованих Джанкої та Севастополі прогриміли вибухи. ГУР Міноборони України повідомило про знищення в Джанкої на залізниці ракет "Калібр". А в Севастополі окупаційна "влада" повідомила, що було відбито атаку повітряними та морськими дронами.

Згодом Гуменюк повідомила, що атака по залізниці в Джанкої – один з елементів плану, який передує контрнаступу ЗСУ, і через це серед окупантів та колаборантів на півострові з’явилися панічні настрої. 

Сезон бойових карасів розпочався – Гуменюк про вибухи у Криму

Сезон бойових карасів розпочався – Гуменюк про вибухи у Криму

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Дата публікації
Перегляди
233
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