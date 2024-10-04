Атаки посилилися: на Херсонщині окупанти вбили людину та вгатили в об'єкт критичної інфраструктури

Терор не припиняється ні вдень, ні вночі.

Російські війська минулої доби, 3 жовтня, знову тероризували Херсонщину. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина та ще четверо мирних жителів дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, росіяни поцілили в об'єкти критичної інфраструктури й житлово-комунальних комунікацій, обстріляли житлові квартали, пошкодивши 35 приватних будинків.

Крім того, загарбники пошкодили господарчі споруди, складські приміщення, а ще автобус, сільгосптехніку й приватні авто.

"Під вогнем та авіаударами окупантів перебували, зокрема, Садове, Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, а також Білозерка, Станіслав, Берислав, Зміївка, Урожайне, Милове й Херсон", - написав він.

Під час чергової нічної БПЛА-атаки сили ППО знищили над територією області два ворожих "Shahed-131/136".

Нагадаємо, окупаційні війська посилили обстріли Херсонської області та обласного центру. Напередодні армія РФ вдарила по ринку в Центральному районі Херсона. Є жертви та загиблі.

Читайте також: