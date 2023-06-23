Атаки триватимуть: у ГУР назвали цілі і тактику російських ракетних ударів

Окупанти влаштовують ракетні атаки, щоб перш за все, не допустити активних дій українських військ на лінії фронту. Ще одна з цілей ворога – внести нервозність у суспільство, дестабілізувати ситуацію в Україні.

Цілями російських ракетних ударів по Україні є насамперед об'єкти критичної інфраструктури, які впливають і на забезпечення ЗСУ, і на забезпечення життєдіяльності міст та населення.

Про це заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Цілі і мета ракетних ударів з боку РФ

Скібіцький попередив, що Росія намагатиметься перешкоджати логістичному забезпеченню Сил оборони України, знищувати угруповання військ у районах зосередження, завдаватиме ударів по інших об'єктах, які пов'язані із забезпеченням української оборони та ударних можливостей ЗСУ.

"І це ми реально бачимо: починаючи з травня, крім того, що здійснюються удари по Києву, по інших містах, безпосередньо наносяться удари по наших аеродромах, по нафтопереробних підприємствах, по підприємствах, де зберігаються пально-мастильні матеріали, інші засоби, які використовуються нашими Збройними силами, Силами оборони. Мета – насамперед не допустити наших активних дій на лінії фронту", – пояснив заступник керівника розвідки.

Яка в Росії ситуація з ракетами

Він зазначив, що за оцінками ГУР, ці удари продовжуватимуться, попри те, що окупанти почали економити ракетне озброєння через виснаження своїх запасів під час осінньо-зимових атак.

"Сьогодні ми фіксуємо, що те (ті ракети – ред.), що виробляється, відразу йде у війська для подальшого застосування. Останні удари показали, що, наприклад, крилаті ракети – ми вже бачимо по їхніх рештках – були виготовлені в квітні цього року. Це однозначно свідчить про те, що зразу з виробництва йде бойове застосування проти наших об'єктів", – описав Скібіцький ситуацію з ракетами в РФ.

Як змінилася тактика ворожих ракетних атак

Заступник начальника ГУР заявив про наявність багатьох факторів, які вплинули на те, що в порівнянні із травнем у червні дещо зменшилась частота ракетних ударів по Україні.

"Тут багато факторів, які впливають. По-перше, необхідність розвідки наших об'єктів. По-друге, це більш виважений підхід Російської Федерації до вибору цілей та тактики застосування. Адже зараз використовуються не тільки крилаті ракети, застосовуються ракети до комплексу С-300 по наземних цілях і, звичайно, безпілотні літальні апарати. Росія активно почала використовувати хибні цілі. Наприклад, крилаті ракети Х-55 вони зараз допрацьовують і використовують як хибну ціль для виснаження нашої протиповітряної оборони", – розповів Скібіцький.

Він зауважив, що попри зменшення кількості ракет під час однієї ворожої атаки, Росія все ж намагатиметься підтримувати частоту ударів – "методично, день за днем, вражати наші об'єкти і тримати наше населення в такій напрузі".

"Особливо якщо ми говоримо про великі міста – це ж серед ночі, а особливо, якщо є маленькі діти, треба йти в бомбосховище. Це виснажує людей. І, мабуть, на це теж розраховує російський режим для того, щоб насамперед внести якусь нервозність, дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Але ми до цього всього готові", – запевнив заступник начальника розвідки.

Він прогнозує, що подальшими цілями російських атак будуть насамперед об'єкти критичної інфраструктури, які впливають як з військового погляду на забезпечення Сил оборони, так і на забезпечення життєдіяльності українського населення і міст.

Нагадаємо, напередодні командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук інформував, що протягом травня-червня сили ППО знищили 13 російських ракет Х-47 "Кинджал" та понад 20 балістичних ракет, якими ворог атакував Україну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попередив українців, що Росія може відновити масовані атаки по Україні та її енергетиці восени та взимку. Подоляк пояснив, що в РФ обмежена кількість інструментів для впливу на перебіг бойових дій, тому вона "покладається в основному на терористичні методи".

Це підтверджував Скібіцький, який казав, що вже восени окупанти можуть знову активізувати удари по об'єктах енергетики України, тому постійно відбувається посилення ППО держави.

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