Атаки Росії по об'єктах інфраструктури України посиляться: Столтенберг закликав готуватися

Дуже важливо, щоб країни-члени НАТО і надалі підтримували Україну, наголосив Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав готуватися до посилення атак Росії по об'єктах інфраструктури України цієї зими.

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції перед засіданням міністрів закордонних справ країн Альянсу у Брюсселі.

"Ми звичайно розглянемо ситуацію в Україні. Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни-члени НАТО і надалі підтримували Україну", - сказав він.

За словами Столтенберга, очікується, що країни-члени підтвердять непохитну підтримку України на зустрічі Ради Україна-НАТО, де буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на прогрес Збройних сил України у боротьбі з російськими військами, але попередив, що прогрес буде важким. Столтенберг наголосив, що лише військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою.

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