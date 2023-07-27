Атаки Росії по півдню: пошкоджено чи знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 суден

Кубраков наголосив, що РФ також фактично блокує рух суден у напрямку українських морських портів.

Російські окупанти після виходу держави із "зернової угоди" протягом дев’яти днів атак по півдню України пошкодили або частково знищили 26 об'єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

Про це міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у Мережі після засідання Ради Україна-НАТО.

"Тільки за останні 9 днів в результаті атак рф пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден", – вказано в заяві Кубракова.

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Він також зазначив, що росіяни обмежують судноплавство у районі окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Такими діями країна-агресорка фактично блокує рух суден у напрямку українських морських портів.

"Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія", – наголосив міністр.

Він поінформував, що вже обговорюються можливі шляхи протидії атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству.

Кубраков подякував союзникам з НАТО за рішення посилити їхню розвідку в акваторії Чорного моря. Україна розраховує, що це допоможе стабілізувати безпекову ситуацію та створить умови для відновлення нормальної роботи портів.

Нагадаємо, 26 липня на засіданні Ради Україна-НАТО було ухвалене рішення посилити спостереження та розвідку в Чорному морі. Члени Альянсу також засудили вихід РФ з "зернової угоди" та атаки по півдню України.

Російська блокада Чорного моря

У Міноборони України попередили 26 липня, що після виходу з "зернової угоди" Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря: "Росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України".

А Британія напередодні інформувала про ризик російських атак по цивільних кораблях Чорному морі. Мета агресора – посилити кампанію зі знищення експорту українського зерна.

Зазначимо, в ніч проти 27 липня російські окупанти атакували ракетами "Калібр" портову інфраструктуру на Одещині: ворог поцілив по одній з адмінбудівель порту, вбивши тамтешнього працівника. Пошкоджено виробниче обладнання вантажного терміналу.

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