Атаки Росії у серпні: у ГУР розповіли цікаві деталі

Минулого року Росія повністю перевели економіку для військових потреб, зазначили у ГУР.

Росія виробляє озброєння та одразу передає військовим силам для атак по Україні. Зокрема, зброя, яка атакувала українські міста у серпні, була вироблена у третьому кварталі.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

За його словами, минулого року Росія повністю перевели економіку для військових потреб. Передусім, йдеться про нарощення потужності обороно-промисловогр комплексу.

"Ми бачимо, що ті ж удари, які зараз завдаються, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, одразу йде у війська, і одразу застосовується по нашій державі. Те саме - ракетні удари в серпні місяці, а ракетне озброєння було випущено в третьому кварталі цього року (липень, серпень, вересень - ред.)", - сказав він.

Скібіцький наголосив, що Україна разом із міжнародними партнерами робить усе, щоб нейтралізувати випуск озброєння, яке застосовується для військових цілей.

"Це і міжнародні санкції щодо постачання відповідних застосовуваних комплектуючих елементів. Це перекриття всіх каналів постачання через інші країни, через деякі країни, які не приєдналися до міжнародних санкцій. І третій аспект – військовий, це завдання ударів, знищення підприємств, які виробляють смертоносне озброєння”, - розповів

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, що буде із контрнаступом взимку.

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