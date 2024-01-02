Військовий журналіст Девід Акс наголосив, що саме росіяни на лівому березі Херсонщини зазнають важких втрат.

Західні ЗМІ висвітлювали битву під Кринками на лівобережжі Херсонської області як "самогубну місію" української морської піхоти. Але саме росіяни сотнями гинуть у фатальних атаках через мінні поля і під щільним вогнем ЗСУ.

Про це пише в статті Forbes американський військовий журналіст Девід Акс.

За його інформацією, українці попри чисельну меншість зуміли досягти локальної переваги в артилерії та безпілотниках — за допомогою радіоглушення російських дронів, а потім запустивши власні безпілотники, щоб полювати на російські гаубиці та ракетні установки.

"Росіяни продовжують завдавати важких ударів по Кринках. Одна з атак фактично досягла прориву через ліс, дозволивши закріпитися в місті. Але українська артилерія підірвала руїни будинків, які зайняли росіяни. І Україна відновила всі свої оборонні рубежі", – цитує автор аналітика Дональда Хілла.

"Хоча погода була на нашому боці, тактична перевага противника в артилерії зберігається. Був відданий наказ знищити ворога зухвалим маневром Жукова, як і 80 років тому", – цитує Акс російського так званого "воєнкора".

Американський журналіст пояснює, що Жуков "став сумнозвісним через розповіді про те, що розміновував німецькі мінні поля, наказуючи своїм солдатам просто йти по них".

За словами Хілла, українці під покровом темряви поповнюють мінні поля навколо Кринок.

"Українські безпілотники вночі мінують дороги і виводять з ладу вантажівки і легкові автомобілі. Вранці, до того, як транспорт вдається відремонтувати, безпілотники добивають їх, скидаючи боєприпаси", – пише аналітик.

Крім того російський "воєнкор" також писав, що в результаті нещодавньої "атаки в стилі Жукова" через щільні мінні поля російська 104-а десантно-штурмова дивізія "втратила унікальних фахівців, але ситуація на полі бою не змінилася".

"З кожним невдалим штурмом російські втрати накопичуються, сприяючи більшій перевазі України в тому, що перетворюється на довготривалу війну на виснаження. Від 14 жовтня росіяни втратили 143 одиниці важкої техніки навколо Кринок. Українці втратили 25", – стверджує Девід Акс.

Нагадаємо, 16 грудня в The New York Times вийшла стаття з коментарями військових ЗСУ, які схарактеризували наступ на лівому березі Дніпра як жорстокий і самогубний.

Схожа стаття була опублікована ВВС, в коментарі якому український військовий жорстко висловився про ситуацію на лівому березі Дніпра.

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