Атаки України на ЧФ РФ: в МВС розповіли, як відреагували росіяни та куди заховали кораблі

Останні атаки на Чорноморський флот примусили ворога перемістити судна за сотні кілометрів на територію своєї країни.

Втрата Росією ще двох десантних кораблів у тимчасово окупованому Криму стала дуже суттєвою і результативною для України.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

"Незначних цілей не буває, особливо враховуючи те, наскільки складно ці операції проводити. Вони проводяться в тилу ворога. Маючи такі результати, ми зменшуємо їхнє бажання і їхні можливості проводити будь-які акції на нашому узбережжі. Тим не менше, основну увагу ми далі приділяємо носіям крилатих ракет. Росіяни це відчувають. Вчергове відбулася передислокація кораблів. Цього разу вони вже відправили кілька одиниць до Туапсе. Російська сторона продовжує розосереджувати свох кораблі через подібні атаки, що їм ускладнює не тільки життя в цілому, але й логістику в першу чергу, що в свою чергу ускладнює застосування цих одиниць", - сказав він.

Плетенчук також зазанчив, що атаки триватимуть.

"Буде це продовжуватися, ми їх попереджали про це постійно, але, як бачимо, росіяни натяки не розуміють", - додав він.

Нагадаємо, українські захисники успішно уразили 2 малі десантні кораблі класу "Серна" Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму в ніч проти 10 листопада. Зазначається, що катери серйозно пошкоджені. Водночас один із них навряд чи підлягає ремонту. Пошкодження суден мають оцінити фахівці.

Також, за інформацією української розвідки, через фактичну відсутність у окупантів корабельних засобів ППО після низки атак Сил оборони України такі катери із ЗРК на борту загарбники використовували для прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Починаючи від серпня 2022 року, у Криму чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" чи "навчаннями військових РФ".

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