Атака України ракетами та безпілотниками: у ЗСУ розказали, скільки цілей вдалося збити

Із бомбардувальників-ракетоносців – Ту-95 та Ту-160 – випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

Російські окупанти у середу, 19 жовтня, атакували Україну ракетами зі стратегічної авіації та водночас запустили іранські безпілотники.

Про це повідомляє Повітряне командування ЗСУ.

Загалом ППО станом на 16:00 збила 4 із 6 російських ракет та 10 іранських безпілотників.

"Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну - зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" на Київщині та Вінниччині. Ще дві ракети збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Також з території Білорусі Росія атакувала Україну іранськими дронами Shahed-136.

"Станом на 15:30 десять баражувальних боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних сил повітряного командування "Центр", - йдеться в повідомленні.

Обстріли України ракетами та дронами 19 жовтня

Росія в середу, 19 жовтня, обстрілювала Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про загрозу ракетних ударів по всій території, окрім анексованої АР Крим.

В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалося збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.

Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Станом на 16:25 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Раніше в ЗСУ повідомляли, що тривоги можуть тривати довше через іранські безпілотники.

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