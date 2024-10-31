Атаки ЗСУ – це "гра в крота": експерти назвали NYT причини стрімкого просування ворога

Нові кризові точки виникають на фронті швидше, ніж з ними можна впоратися.

Російські війська протягом більшої частини 2023 року змогли домогтися лише обмежених успіхів на фронті в Україні. Але за останні місяці ситуація різко змінилася, і в жовтні 2024 року окупанти досягли найбільших територіальних успіхів від літа 2022 року.

Про це йдеться у статті видання New York Times.

За останній місяць російська армія захопила понад 160 кв. миль території на Донбасі. Ворог взяв під контроль стратегічно важливі міста Вугледара і Селидове, на яких трималася українська оборона. Автори статті зауважили, що втрата Селидового, схоже, не за горами.

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На думку експертів, ці успіхи зрештою допоможуть російським військам убезпечити свої фланги перед початком наступу на Покровськ.

У матеріалі вказується, що патова ситуація на фронті 2023 року заклала основу для нещодавніх успіхів окупантів. Несуттєві їхні атаки поступово послабили українську армію настільки, що її сили так розтягнулися, що вже не можуть утримувати деякі позиції. Про це кажуть українські бійці та військові аналітики.

За словами військового експерта з фінської компанії Black Bird Group Пасі Паройнена, половина російських територіальних захоплень в Україні 2024 року відбулася тільки за останні три місяці.

"Паройнен порівняв безперервні атаки українських військ з "постійною "грою в крота", коли нові кризові точки виникають швидше, ніж з ними можна впоратися". Це дозволяє Росії швидко просуватися вперед, коли вона знаходить слабке місце", – йдеться у статті.

Але є й інші чинники, які сприяли ворожому просуванню. На них вказав аналітик французького Фонду стратегічних досліджень Венсан Турре. Зокрема, йдеться про широке використання потужних КАБів, здатних знищувати укріплені позиції, та відсутність українських укріплень у районі, де наразі тривають бойові дії.

"Оборона України дедалі більше і більше пошарпана, місцевість дедалі більше і більше сприятлива для російських наступальних операцій, і, крім того, росіяни краще впливають керованими бомбами", – висловився Турре.

Як додають експерти, нещодавнє стрімке просування російської армії вказує на ще одну слабкість України: відсутність укріплень. Ворог перебуває вже далеко за межами старої лінії фронту та великих мінних полів, які зупинили його попередні наступи на Вугледар ще 2023 року.

Зауважимо, що гра в крота – це популярна у США аркадна гра. Полягає вона в тому, що в ігровому автоматі з кількох отворів висувається голова крота, і слід встигнути вдарити по ній. У переносному значенні "гра в крота" позначає ситуацію, коли спроби вирішити проблему є частковими або поверхневими, і призводять лише и до тимчасових або незначних покращень.

Нагадаємо, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик ГО "Повернись живим" Микола Бєлєсков висловив думку, що якщо найближчими місяцями не будуть ухвалені потрібні рішення для переламу на фронті, військова ситуація сягне точки неповернення.

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