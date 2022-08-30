Атаки ЗСУ по окупантах на Херсонщині: Хлань розповів деталі та повідомив про замах на майора з РФ

Протягом 30 серпня українські військові на Херсонщині завдавали ударів по ремонтних базах і складах російських військ, по скупченнях живої сили і місцях перебування ворожих офіцерів.

Так, ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, "щоб ще раз підтвердити його нефункціональний статус".

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Цього ж дня у Таврійську детонує ворожий склад з боєприпасами. Також були "прильоти" у Бериславі, Новій Каховці, Олешках та Новій Збур'ївці.

"Відрізаємо росіян від можливості підкріплення і знищуємо. 200-ті, 300-ті, які назавжди залишаться без кінцівок, бо колись зважились прийти на нашу землю з війною", – йдеться у повідомленні.

Хлань зауважив, що не розповідатиме про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації.

Депутат також повідомив про замах на "начальника чергової частини Державтоінспекції".

"Зранку скоєно замах на російського майора, якого прислали в область "начальником дежурной части ГИБДД". Поруч з його машиною, де була й родина окупанта, спрацював вибуховий пристрій. На жаль, всі живі-здорові. Поки що", – написав Хлань.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з дружиною, у якій загарбник скаржиться на ситуацію з мостами на Херсонщині, а також на скасування усіх відпусток.

Мапа війни на 30 серпня: ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині

Читайте також: