Розпочавши операцію в Курській області, Україна не лише перейшла кордони Росії, але й порушила "червоні лінії", які були встановлені Вашингтоном. Від початку повномасштабного вторгнення Росії США зосереджені на підтримці України в її боротьбі за збереження суверенітету та уникненні розширення конфлікту на територію Росії.

Про це написав головний оглядач міжнародних відносин Financial Times Гідеон Рахман.

Він зазначив, що на початку війни президент Джо Байден поставив перед адміністрацією дві цілі: підтримка України та запобігання Третій світовій війні. Якби довелося вибирати, США явно віддали б перевагу уникненню глобального конфлікту.

Україна, борючись за своє виживання, прагне до більш активної участі США у війні з Росією, тоді як США намагаються уникнути ескалації. Ця різниця в підходах також відображається в Європі: країни, що перебувають ближче до фронту, як Естонія і Польща, вимагають надання більш сучасної зброї та більшої свободи в її застосуванні, тоді як Німеччина діє більш обережно.

Українці давно скаржаться на те, що союзники не надають достатньої підтримки та просять їх діяти "з однією рукою за спиною". Навіть якщо успіхи України в Курській області тривають, США, ймовірно, збережуть свою обережність, щоб уникнути безпосереднього конфлікту з Росією і мінімізувати ризик ядерного протистояння. США все ще побоюються, що за умови загрози повного поразки Росія може вдатися до використання ядерної зброї.

Нагадаємо, Раян МакБет зазначив, що якщо Путін відреагує на події в Курській області мобілізацією, це погіршить його ситуацію. Тому він ігнорує атаку та використовує мінімальні сили. Кремль боїться можливих боїв у Курську і контролює медіа для підтримки цього наративу.

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