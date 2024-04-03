Атаку дронами по Татарстану проаналізували в ISW: чому ці удари необхідні

За даними Reuters, постійні удари українських БПЛА по російських НПЗ призвели до зупинки близько 14% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Атаки по заводах у Татарстані – суттєвий переломом у продемонстрованій Україною здатності завдавати дальніх ударів далеко по російському тилу. Ці удари є необхідним компонентом для деградації галузей, які забезпечують російську армію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Україна завдала ударів неідентифікованими безпілотниками великої дальності по російському військовому виробництву та інфраструктурі нафтопереробного заводу в Республіці Татарстан, що за 1200 км від кордону.

2 квітня російські Telegram-канали опублікували відео, на яких видно, як три дрони влучають по території спеціальної економічної зони "Алабуга" поблизу Єлабуги. Це спричиняє потужний вибух.

На геолокаційних кадрах удару видно, що безпілотники влучили в гуртожиток біля Єлабузького політехнічного коледжу. Зокрема, Росія використовує виробничі потужності "Алабуги" для виготовлення дронів "Шахед", якими атакує Україну.

Додаткові геолокаційні кадри за 2 квітня демонструють удар безпілотника по третьому за величиною нафтопереробному заводу РФ "Танеко" в Нижньокамську (Татарстан). Російські джерела стверджують, що їхні засоби РЕБ придушили дрон, в результаті чого він впав на інфраструктуру НПЗ та викликав пожежу.

Агентство Reuters повідомило, що удар безпілотника по НПЗ "Танеко" припав на основний нафтопереробний цех на підприємстві, відповідальний за приблизно половину заводу.

Відповідальність за удари взяли на себе Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони. А джерела в ГУР повідомили, що удар по Єлабузі завдав "значних руйнувань" виробничим потужностям "Шахедів".

Російські джерела, зокрема голова Татарстану Рустам Мініханов, заперечували, що удари завдали будь-якої суттєвої шкоди заводу з виробництва безпілотників у "Алабузі" або НПЗ "Танеко".

За даними Reuters, постійні удари українських дронів по російських НПЗ, таких як "Танеко", призвели до зупинки близько 14% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

В Інституті вивчення війни зазначили, що атаки 2 квітня – перші удари по Татарстану, і віддаленість цілей від українських кордонів є суттєвим переломом у продемонстрованій Україною здатності завдавати дальніх ударів далеко у російський тил.

"ISW продовжує оцінювати, що такі українські удари є необхідним компонентом кампанії України з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які забезпечують і підтримують російську армію", – вказали аналітики.

До слова, за повідомленням видання CNN, українські дрони, деякі з яких обладнані штучних інтелектом, намагаються підірвати енергетичну галузь Росії, і це працює.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Бавовна" у Татарстані! СБУ та ГУР атакували завод з виробництва "Шахедів"!

Читайте також: