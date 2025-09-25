- Дата публікації
Атаку на порти в Туапсе і Новоросійську здійснило ГУР — джерела: які результати
У результаті атаки ГУР була паралізована робота нафтоналивного комплексу, де росіяни завантажують «чорним золотом» свої танкери.
Атаку на російські чорноморські порти у Новоросійську й Туапсе 24 вересня здійснили бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Для цього вони застосували морські дрони.
Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела в українській розвідці.
У результаті атаки українських воєнних розвідників була паралізована робота розташованих поблизу Новоросійська нафтоналивного комплексу компанії «Транснефть» та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.
Зазначається, що саме там росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й судна зі складу «тіньового флоту».
Морські дрони ГУР уразили та підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів Росії у порту Туапсе.
За словами джерел, вказані пункти перевалки російської нафти загалом здатні експортувати 2 млн барелів сировини на день.
Нагадаємо, 24 вересня росіяни заявили про атаку морських дронів на порт у місті Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Очевидці заявляли про вибухи та стрілянину і зняли це все на відео.
Зауважимо, окрім того, бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони «Примари» здійснили рейд до окупованого Криму, де спалили два російські літаки Ан-26 та уразили кілька ворожих РЛС.