Війна
160
1 хв

Атаку на порти в Туапсе і Новоросійську здійснило ГУР — джерела: які результати

У результаті атаки ГУР була паралізована робота нафтоналивного комплексу, де росіяни завантажують «чорним золотом» свої танкери.

Ірина Лаб'як
Морський дрон ГУР

Морський дрон ГУР / © ГУР Міноборони

Доповнено додатковими матеріалами

Атаку на російські чорноморські порти у Новоросійську й Туапсе 24 вересня здійснили бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Для цього вони застосували морські дрони.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела в українській розвідці.

У результаті атаки українських воєнних розвідників була паралізована робота розташованих поблизу Новоросійська нафтоналивного комплексу компанії «Транснефть» та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.

Зазначається, що саме там росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й судна зі складу «тіньового флоту».

Морські дрони ГУР уразили та підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів Росії у порту Туапсе.

За словами джерел, вказані пункти перевалки російської нафти загалом здатні експортувати 2 млн барелів сировини на день.

Нагадаємо, 24 вересня росіяни заявили про атаку морських дронів на порт у місті Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Очевидці заявляли про вибухи та стрілянину і зняли це все на відео.

Зауважимо, окрім того, бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони «Примари» здійснили рейд до окупованого Криму, де спалили два російські літаки Ан-26 та уразили кілька ворожих РЛС.

