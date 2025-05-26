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- Війна
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Атаку на вертоліт Путіна на Курщині пов’язали з активністю ГУР під керівництвом Буданова
У російських ЗМІ шириться інформація про те, що вертоліт Путіна опинився в епіцентрі масованої атаки безпілотниками у Курській області. Водночас в українському інфопросторі точаться дискусії з приводу реальності цієї атаки і того, наскільки близько українська розвідка наблизилася до російського президента.
Як повідомлялося, російські пропагандисти посилаються на командира частини ППО Юрія Дашкіна. За його словами, атака відбулася, коли Путін перебував на Курщині. Росіянам нібито вдалося збити 46 дронів.
«Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борту верховного головнокомандувача на території Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечили безпеку в повітрі прольоту вертольота президента», – заявив Дашкін.
Раніше Кремль повідомив про те, що Путін відвідав Курську область та перебував за 100 км від бойових дій.
На думку політолога та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, якщо ці заяви відповідають дійсності, то така атака безпілотниками означає, що ГУР під керівництвом Кирила Буданова має всі шанси подолати захист президента рф і знищити його.
Нагадаємо, в березні у Москві з невідомих причин вибухнув рідкісний лімузин з автопарку російського диктатора.