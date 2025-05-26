Атаку на вертоліт Путіна на Курщині пов’язали з активністю ГУР під керівництвом Буданова

© скриншот з відео

Реклама

Як повідомлялося, російські пропагандисти посилаються на командира частини ППО Юрія Дашкіна. За його словами, атака відбулася, коли Путін перебував на Курщині. Росіянам нібито вдалося збити 46 дронів.

«Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борту верховного головнокомандувача на території Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечили безпеку в повітрі прольоту вертольота президента», – заявив Дашкін.

Раніше Кремль повідомив про те, що Путін відвідав Курську область та перебував за 100 км від бойових дій.

Реклама

На думку політолога та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, якщо ці заяви відповідають дійсності, то така атака безпілотниками означає, що ГУР під керівництвом Кирила Буданова має всі шанси подолати захист президента рф і знищити його.

Нагадаємо, в березні у Москві з невідомих причин вибухнув рідкісний лімузин з автопарку російського диктатора.