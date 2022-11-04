Атакували ферму та будинок: наслідки чергового обстрілу РФ Сумської області

Ніч проти 4 листопада у регіоні минула тихо.

Російські окупанти ввечері 3 листопада вчергове обстріляли три громади Сумської області, де під ворожий вогонь потрапили ферма, будинок та ангар.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, звечора 3 листопада росіяни обстріляли зі стрілецької зброї прикордонне село в Шалигинській громаді. Було 10 кулеметних черг. Тут без жертв та руйнувань, зазначив Живицький.

Також у Шалигинській громаді росіяни пошкодили місцеву ферму. Вогонь вели із реактивних систем залпового вогню. Загорілися тюки з соломою. Люди змогли самотужки загасити пожежу.

У Середино-Будській громаді окупанти пошкодили приватний будинок. Снаряд пробив дах і застряг у підлозі. Не розірвався. На місці сьогодні працюватимуть піротехніки, повідомив очільник ОВА та додав, що в Есманьській громаді внаслідок обстрілу пошкоджений ангар місцевого фермера.

Варто зазначити, що РФ майже щодня атакує прикордонні населені пункти Сумської області зі своєї території.

Нагадаємо, що 18 жовтня армія РФ обстріляла прикордонну Юнаківську громаду в Сумській області. Росіяни прицільно обстріляли центр села. Снаряди спрямували точнісінько на мирних людей, внаслідок чого двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік їхав на мотоциклі під час обстрілу, наразі він у лікарні. У селі пошкоджені будинки та амбулаторія.

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