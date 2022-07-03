"Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою": Гайдай заявив, що росіяни закріплюються в Лисичанську

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська. Наразі місто перебуває під постійними обстрілами.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни кинули на Лисичанськ майже всі сили.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою", - каже Гайдай.

Очільник Луганської ОВА розповідає, що в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі. Натомість в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.

"Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - каже Гайдай.

За його словами, минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Внаслідок цього поранень зазнала одна жінка, її госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Крім того, від російських обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

Нагадаємо, триває 130 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупати продовжують наступати на кількох напрямках, а також обстрілювати територію України ракетами.

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