Атакувати морськими дронами стало важче: командувач ВМС повідомив про зміни в обороні РФ

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа

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Ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.

Про це в інтерв’ю проєкту “Радіо Свобода Крим.Реалії” сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

«Колись ми спокійно могли зайти в бухту Севастопольську на дронах, зараз це не так просто. Тому що противник зробив ешелоновану систему оборони. Починає з ешелованої системи виявлення, дальні, середні, ближня зона виявлення наших безпілотних систем. Потім порядок їх знищення… І, звісно, щоб її подолати, ми повинні приймати інші рішення, технічні рішення, в першу чергу…» — розповів Олексій Неїжпапа.

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За його словами, українські оборонці мають бути гнучкішими, розумнішими, йти в технологіях завжди попереду.

«І ті дрони, які морські були просто камікадзе, це вже майже історія. Зараз всі дрони, морські дрони, вже самі по собі повинні нести на собі різноманітну зброю, з різними напрямками застосування, щоб бути більш ефективнішими і мати успіх», — сказав Неїжпапа.

Щодо аналогів таких дронів у РФ, командувач ВМС зазначив, що сили ворога «намагаються їх виробити» і навіть було декілька «вдалих» спроб.

«Їх було декілька застосувань, більш-менш вдалих. І вони працюють над цим. І ми теж готуємося для того, щоб відбивати ці дрони, можливі їх застосування. Тому, як і тоді, під час війни на суходолі для них це було нове, а зараз, ви бачите, зараз йде війна дронів. Тож саме і на морі: вони теж готуються зробити такі ж речі. Тому ми теж до цього готуємося, щоб не тільки самим застосовувати дрони проти противника, але й захищатися від них», — зазначив Неїжпапа.

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Нагадаємо, стали відомі ексклюзивні деталі, як морські дрони збивали російські вертольоти.

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