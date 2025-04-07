ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1219
Час на прочитання
2 хв

Атакувати морськими дронами стало важче: командувач ВМС повідомив про зміни в обороні РФ

Українські сили мають постійно бути «попереду ворога».

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олексій Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа

Ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.

Про це в інтерв’ю проєкту “Радіо Свобода Крим.Реалії” сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

«Колись ми спокійно могли зайти в бухту Севастопольську на дронах, зараз це не так просто. Тому що противник зробив ешелоновану систему оборони. Починає з ешелованої системи виявлення, дальні, середні, ближня зона виявлення наших безпілотних систем. Потім порядок їх знищення… І, звісно, щоб її подолати, ми повинні приймати інші рішення, технічні рішення, в першу чергу…» — розповів Олексій Неїжпапа.

За його словами, українські оборонці мають бути гнучкішими, розумнішими, йти в технологіях завжди попереду.

«І ті дрони, які морські були просто камікадзе, це вже майже історія. Зараз всі дрони, морські дрони, вже самі по собі повинні нести на собі різноманітну зброю, з різними напрямками застосування, щоб бути більш ефективнішими і мати успіх», — сказав Неїжпапа.

Щодо аналогів таких дронів у РФ, командувач ВМС зазначив, що сили ворога «намагаються їх виробити» і навіть було декілька «вдалих» спроб.

«Їх було декілька застосувань, більш-менш вдалих. І вони працюють над цим. І ми теж готуємося для того, щоб відбивати ці дрони, можливі їх застосування. Тому, як і тоді, під час війни на суходолі для них це було нове, а зараз, ви бачите, зараз йде війна дронів. Тож саме і на морі: вони теж готуються зробити такі ж речі. Тому ми теж до цього готуємося, щоб не тільки самим застосовувати дрони проти противника, але й захищатися від них», — зазначив Неїжпапа.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео: НАЙЗУХВАЛІША СПЕЦОПЕРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ! ТАЄМНИЧА “ГРУПА13” з ПОДРОБИЦЯМИ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

Нагадаємо, стали відомі ексклюзивні деталі, як морські дрони збивали російські вертольоти.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie