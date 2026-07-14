Атакував українські судна: ВМС знищили російський бойовий корабель

ВМС знищили корабель «Ізумруд» / © Facebook/Військово-Морські сили України

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Військово-Морські Сили Збройних Сил України знищили російський прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу «Ізумруд» ФСБ РФ.

Про це повідомляють у ВМС України.

ВМС знищили російський корабель «Ізумруд»

Операцію провели неподалік Новоросійська за допомогою українського морського безекіпажного комплексу Sargan-3000. Внаслідок атаки вороже судно пішло на дно, серед його екіпажу є загиблі та поранені.

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ПСКР «Ізумруд» — це 62,5-метровий корабель водотоннажністю близько 630–750 тонн, здатний розвивати швидкість до 27 вузлів та обладнаний вертолітним майданчиком. Його спустили на воду у 2014 році.

Саме цей корабель 25 листопада 2018 року брав участь у збройному нападі на українські військові судна в Керченській протоці.

«Відплата неминуча. Далі буде…» — наголосили у ВМС ЗС України.

Чому ЗСУ не нищать Кримський міст

Нагадаємо, Україна зосередилася на системному знищенні логістичних маршрутів російської армії та каналів постачання пального, боєприпасів, техніки й особового складу до окупованого Криму.

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Про це в інтерв’ю заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді. За його словами, головна мета — зробити перебування російського угруповання на півострові максимально складним.

Бровді наголосив, що українські сили свідомо не чіпають Кримський міст, аби цивільні мали змогу виїхати до Росії. Натомість зусилля концентрують на дистанційному знищенні військової логістики. Україна вперше створює умови для фактичної ізоляції Криму без масштабної наземної операції та без втрат серед українських військовослужбовців.

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