Атакують, де боляче: Гуменюк прокоментувала нічну атаку дронами і ракетами

Вночі 22 червня російські окупанти застосували стратегічну авіацію Криворізькому напрямку. Росіяни атакують ракетами у вразливих місцях.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог намагається атакувати там, де боляче. Якщо є зараз проблеми з водопостачанням Криворізького напрямку, як раз туди і намагається бити ворог", - пояснила представниця ЗСУ.

За її словами, армія РФ дійсно намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти сили української ППО.

Нічна атака РФ

Вночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, була загроза застосування балістичного озброєння. Також повідомлялося про пуски ракет з акваторії Азовського моря.

На Дніпропетровщині "тривога" тривала майже годину: від 01:01 до 01:59. Росія вдарила ракетами по Криворізькому району. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та автівки. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач.

В Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу: 01:02 - 02:00 та 02:18 - 02:58. Вночі у небі над регіоном збили три безпілотники типу "Shahed". Зафіксоване влучання дронів.

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