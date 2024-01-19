Атакують о 6-8 ранку: Жданов розповів, чому росіяни перенесли удари на пізніше

Окупаційні війська РФ останнім часом здійснюють масовані обстріли о 06:00-08:00. Раніше росіяни намагалися завдавати ударів о 03:00-04:00.

Про ймовірні причини зміщення часу для обстрілів розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Від 6 до 8 - це може бути перезмінка. Вони сподіваються, що зміна тих же операторів за екранами радіолокаційних станцій знижує бойову готовність і бойову ефективність наших розрахунків. Цілком може бути, що перезмінка плюс остаточна втома розрахунків і початок руху у військах", - наголошує він.

Жданов каже, що раніше росіяни намагалися завдавати ударів о 3-4 ранку - це найважчий період несення служби. Втім, окупанти завжди "у пошуках":

"Якщо у них не виходить в один час, вони намагаються переносити на інший. Вони шукають слабкі місця в нашій системі оборони, системі ППО. Зокрема, за часовими інтервалами", - розповів Жданов.

Як повідомлялося, у ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів - загроза значно зросла після знищення літаків А-50 та Іл-22. Залякування українців та зниження морального духу є пріоритетами російських загарбників.

Читайте також: