Атаки хвиля за хвилею: Росія може зробити тривалі тривоги новою нормою

Безпілотник (ілюстративне фото) / © скриншот з відео

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Від ночі 27 серпня Росія майже безперервно атакує Київ та низку регіонів України. Удари дронами й ракетами тривають хвилями протягом багатьох годин, а повітряні тривоги дедалі частіше розтягуються на значну частину доби.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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Під ударами опинилися Київ і область, Кривий Ріг, Одещина, Харків, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Черкащина та інші регіони.

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У столиці атаки реактивних дронів продовжилися й удень. Уламки падали біля шкіл і дитсадків, один із БпЛА впав на проїжджу частину в центральній частині міста. Відомо про постраждалих.

Тривалі атаки можуть повторюватися

Військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що Росія нарощує кількість реактивних дронів і пускових майданчиків, а це дозволяє атакувати Україну довше й кількома хвилями.

«Росія нарощує цю кількість засобів. Війна все більше переходить у повітряний домен», — пояснив він.

За словами експерта, реактивні дрони можуть долати 500–600 км, тому під загрозою залишаються північні, східні, південні та центральні області, зокрема Київ.

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РФ може запускати по столиці як одиночні БпЛА, так і групи — іноді до 20 апаратів. Через це сценарій, коли повітряна тривога триває багато годин або поновлюється хвиля за хвилею протягом дня, може повторюватися й надалі.

Росія б’є не лише по енергетиці

Ще одна зміна — вибір цілей. За словами Мусієнка, Росія дедалі частіше атакує не тільки критичну інфраструктуру, а й склади, логістичні центри, цивільні підприємства, ритейл і порти.

Під час атаки 27 серпня були пошкоджені логістичні центри «Будинку Іграшок», «Фори» та Comfy, а також зруйнований склад Roshen.

«Ворог концентрується на тому, щоб ослабити загальний економічний потенціал України і столиці», — зазначив експерт.

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За його оцінкою, Київ і надалі залишатиметься однією з головних цілей російських повітряних атак, а їхня інтенсивність найближчим часом може не зменшуватися.

Атака РФ на Київ 27 серпня — останні новини

Нагадаємо, Росія від ночі атакує Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено заклади освіти та автомобілі. За неофіційною інформацією, також постраждала будівля відомого стадіону в центрі столиці.

Після обіду окупаційні війська завдали повторного удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. За оновленими даними, відомо про трьох потерпілих.

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