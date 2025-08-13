ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Атаки по Україні: у ГУР оцінили виробництво ракет РФ й назвали ключові цілі для ударів

РФ давно налагодила виробництво ракет Х-101, «Калібр» та «Кинджалів».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ракети РФ

Ракети РФ / © pixabay.com

Російський ВПК активно виготовляє і вдосконалює ракети для ударів по українських містах. Але те, що РФ виробляє, вона відразу й застосовує.

Про це в інтервʼю «Суспільному» розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Дійсно, виробництво в них є. Але відмітьмо такий факт, що те, що вони виробляють, воно відразу застосовується. І ми це чітко побачили по крилатих ракетах Х-101. Ми це побачили по крилатих ракетах „Калібр“. Ми це бачимо по „Кинджалах“, — зазначив Скібіцький.

У розвідці зазначають, що Росія намагається створити свою систему навігації для ракет. Однак із цим ворог має певні проблеми.

«Те, що вони намагаються зробити, не завжди досконале. Через те і попадають крилаті ракети по наших цивільних будинках», — додав Вадим Скібіцький.

Скібіцький зауважує, що загалом цілі масованих комбінованих ударів РФ по Україні не змінилися:

  1. засоби протиповітряної оборони;

  2. авіація, включаючи аеродроми;

  3. система управління Збройними силами, взагалі нашими усіма військовими формуваннями;

  4. система логістики;

  5. обороно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, ніч 13 серпня також була неспокійною для українців. Так, російська армія запустила по Україні: 49 БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Крім цього, противник вдарив двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Ударні безпілотники атакували Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, а ракети — Полтавщину. Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

«Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: дві балістичні ракети та 32 БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie