Атаки по Україні: у ГУР оцінили виробництво ракет РФ й назвали ключові цілі для ударів

Ракети РФ / © pixabay.com

Російський ВПК активно виготовляє і вдосконалює ракети для ударів по українських містах. Але те, що РФ виробляє, вона відразу й застосовує.

Про це в інтервʼю «Суспільному» розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Дійсно, виробництво в них є. Але відмітьмо такий факт, що те, що вони виробляють, воно відразу застосовується. І ми це чітко побачили по крилатих ракетах Х-101. Ми це побачили по крилатих ракетах „Калібр“. Ми це бачимо по „Кинджалах“, — зазначив Скібіцький.

У розвідці зазначають, що Росія намагається створити свою систему навігації для ракет. Однак із цим ворог має певні проблеми.

«Те, що вони намагаються зробити, не завжди досконале. Через те і попадають крилаті ракети по наших цивільних будинках», — додав Вадим Скібіцький.

Скібіцький зауважує, що загалом цілі масованих комбінованих ударів РФ по Україні не змінилися:

засоби протиповітряної оборони; авіація, включаючи аеродроми; система управління Збройними силами, взагалі нашими усіма військовими формуваннями; система логістики; обороно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, ніч 13 серпня також була неспокійною для українців. Так, російська армія запустила по Україні: 49 БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Крім цього, противник вдарив двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Ударні безпілотники атакували Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, а ракети — Полтавщину. Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

«Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: дві балістичні ракети та 32 БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.