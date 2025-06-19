Росія ледь не щоночі атакує Україну дронами та ракетами / © ТСН.ua

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Росія завчасно обирає цілі, це ніяка не відповідь на дії України на їх території.

Про це в етері телеканалу «Ми-Україна» заявив військовий експерт Сергій Братчук.

Експерт зазначив, що ворог завчасно накопичує сили, щоб ці терористистичні атаки здійснювати.

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«Ми бачимо, що у ворога не вистачає. День-два вони атакують посилено, а потім бачимо певну оперативну паузу, яку ми бачимо зараз. Значить, відбувається накопичення. На скільки у ворога буде зменшуватися пауза, тоді ми будемо говорити про те, що їм вдається нарощувати виробництво», — додав він.

Нагадаємо, в ніч проти 17 червня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки. Протягом дев’яти годин окупанти атакували столицю безпілотниками та ракетами, зокрема «Кинджалами». 28 загиблих, більше 140 травмованих — наслідки атаки рф на Київ 17 червня 2025 року.

Найбільше дісталося Солом’янському району. Там російська балістична ракета влетіла в багатоповерхівку. Під’їзд будинку було повністю зруйновано.

У багатьох районах Києва виникли сильні руйнування. Зокрема, на столичних Позняках безпілотник влетів у багатоповерхівку. Окрім того, пошкоджені історична будівля Київської політехніки, а також гуртожитки Авіаційного інституту.

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