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- Війна
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Атаки РФ — це не "відповідь", а заздалегідь обрані цілі: експерт пояснив, коли можуть посилитись удари
Військовий експерт Сергій Братчук зазначив, що ворог завчасно накопичує сили, щоб здійснювати терористистичні атаки.
Росія завчасно обирає цілі, це ніяка не відповідь на дії України на їх території.
Про це в етері телеканалу «Ми-Україна» заявив військовий експерт Сергій Братчук.
Експерт зазначив, що ворог завчасно накопичує сили, щоб ці терористистичні атаки здійснювати.
«Ми бачимо, що у ворога не вистачає. День-два вони атакують посилено, а потім бачимо певну оперативну паузу, яку ми бачимо зараз. Значить, відбувається накопичення. На скільки у ворога буде зменшуватися пауза, тоді ми будемо говорити про те, що їм вдається нарощувати виробництво», — додав він.
Нагадаємо, в ніч проти 17 червня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки. Протягом дев’яти годин окупанти атакували столицю безпілотниками та ракетами, зокрема «Кинджалами». 28 загиблих, більше 140 травмованих — наслідки атаки рф на Київ 17 червня 2025 року.
Найбільше дісталося Солом’янському району. Там російська балістична ракета влетіла в багатоповерхівку. Під’їзд будинку було повністю зруйновано.
У багатьох районах Києва виникли сильні руйнування. Зокрема, на столичних Позняках безпілотник влетів у багатоповерхівку. Окрім того, пошкоджені історична будівля Київської політехніки, а також гуртожитки Авіаційного інституту.