"Атеш": до Криму прибула велика кількість солдатів РФ – фото

Партизани фіксують прибуття великої кількості солдат армії Росії до міста Джанкой тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

За даними руху, великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію для компенсації цих втрат. В результаті багато окупантів прибувають до Джанкоя для подальшого висування на фронт.

"За нашими даними, у військових шпиталях та цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України", - зазначили в "Атеш".

Солдати окупаційної армії РФ у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Солдати окупаційної армії РФ у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Солдати окупаційної армії РФ у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Солдати окупаційної армії РФ у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, окупанти бояться удару по Кримському мосту та стягують туди ППО.

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