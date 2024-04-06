"Атеш": до Криму прибула велика кількість солдатів РФ – фото

Партизани зафіксували прибуття великої кількості окупантів до Джанкоя.
Партизани фіксують прибуття великої кількості солдат армії Росії до міста Джанкой тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
За даними руху, великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію для компенсації цих втрат. В результаті багато окупантів прибувають до Джанкоя для подальшого висування на фронт.
"За нашими даними, у військових шпиталях та цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України", - зазначили в "Атеш".
Нагадаємо, окупанти бояться удару по Кримському мосту та стягують туди ППО.
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