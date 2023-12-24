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"АТЕШ" проникли на територію складу боєприпасів у Криму і виявили командний пункт та техніку – фото

"АТЕШ" проникли на територію складу боєприпасів у Криму і виявили командний пункт та техніку – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"АТЕШ" проникли на територію складу боєприпасів у Криму і виявили командний пункт та техніку – фото

Командний пункт окупантів у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани провели чергову розвідку в Криму.

У Криму партизани руху "АТЕШ" проникли на територію колишнього складу боєприпасів у селищі Новоозерне Євпаторійського району. Вони виявили командний пункт росіян з технікою.  

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram.

"У результаті було розкрито новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах", - йдеться у повідомленні.

Командний пункт окупантів у Криму / © Telegram / Рух
Командний пункт окупантів у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани також додали, що за останні кілька днів сюди було передислоковано кілька одиниць техніки росіян, ймовірно, з метою поповнення втрат угруповання, яке діє на півдні України.

Координати об'єкта: 45.373470, 33.104246.

Нагадаємо, росіяни обговорюють план евакуації Повітряних сил із Криму – що відомо.

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Дата публікації
Перегляди
269
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