"АТЕШ" розкрило місце розташування важливого вузла зв’язку росіян у Владивостоці (фото)

У Владивостоці на горі Седан агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку 743-го рухомого вузла зв’язку. Цей об’єкт є важливою складовою комунікаційної інфраструктури Росії, відповідаючи за передачу даних і координацію дій як військових, так і цивільних служб.

Про це повідомила пресслужба "АТЕШ".

Стало відомо, що 743-й вузол зв’язку має стратегічне значення, забезпечуючи ефективне управління кризовими ситуаціями та військовою безпекою. Завдяки своєму розташуванню на великій території, вузол гарантує надійний зв’язок для командування та контролю, а також використовується в умовах військових конфліктів і природних катастроф.

Розвідка розсекретила об’єкт зв’язку РФ, що координує військові дії / Фото: АТЕШ

Зібрану інформацію, включаючи дані про об’єкт, його персонал, техніку та транспорт, агенти "АТЕШ" передали відповідним силам для подальших дій.

Розвідка розсекретила об’єкт зв’язку РФ, що координує військові дії / Фото: АТЕШ

Нагадаємо, що партизану руху "Атеш" повідомляли, що росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя. Загарбники будують нові оборонні споруди для захисту від атак безекіпажних катерів.

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