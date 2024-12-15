"АТЕШ" розкрило місце розташування важливого вузла зв’язку росіян у Владивостоці (фото)

Стратегічний вузол РФ забезпечує координацію військових і цивільних служб.
У Владивостоці на горі Седан агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку 743-го рухомого вузла зв’язку. Цей об’єкт є важливою складовою комунікаційної інфраструктури Росії, відповідаючи за передачу даних і координацію дій як військових, так і цивільних служб.
Про це повідомила пресслужба "АТЕШ".
Стало відомо, що 743-й вузол зв’язку має стратегічне значення, забезпечуючи ефективне управління кризовими ситуаціями та військовою безпекою. Завдяки своєму розташуванню на великій території, вузол гарантує надійний зв’язок для командування та контролю, а також використовується в умовах військових конфліктів і природних катастроф.
Зібрану інформацію, включаючи дані про об’єкт, його персонал, техніку та транспорт, агенти "АТЕШ" передали відповідним силам для подальших дій.
Нагадаємо, що партизану руху "Атеш" повідомляли, що росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя. Загарбники будують нові оборонні споруди для захисту від атак безекіпажних катерів.
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