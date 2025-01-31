"АТЕШ" розвідав дивізію ЗС РФ біля Смоленська: відновлюють усю техніку (фото)

Дивізія відома високим рівнем втрат серед особового складу під час м'ясних штурмів Тернів і практикою тортур над своїми відмовниками.

Партизани розвідали територію 144-ї мотострілецької дивізії ЗС Російської Федерації. Вони базуються неподалік Смоленська.

Про це повідомляє партизанський рух українців та кримських татар "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", на території зафіксовано розташування казарм, бронетехніку, самохідні артилерійські установки та РСЗВ. Вся техніка перебуває на відновленні.

"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ біля Смоленська / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ біля Смоленська / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ біля Смоленська / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Відомо, що цей російський підрозділ воює на Донецькому напрямку. Дивізія відома високим рівнем втрат серед особового складу під час м'ясних штурмів Тернів і практикою тортур над своїми відмовниками.

"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ біля Смоленська / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ біля Смоленська / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ біля Смоленська / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ біля Смоленська / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Наш агент зібрав дані про техніку, транспорт і розміщення особового складу. Усю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", – зазначили в "АТЕШ".

"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ біля Смоленська / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, у Донецьку "АТЕШ" спалив військовий автомобіль окупантів.

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