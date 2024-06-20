"Атеш" відстежив базу російських військ у Луганську: фото

"Атеш" відстежив базу російських військ у Луганську.

Про це партизани руху "Атеш" повідомили у Telegram.

"Наш агент провів спостереження за російською військовою технікою, яка призвела до військової бази. У результаті подальшої розвідки ми встановили, що дана точка належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807", – йдеться у повідомленні.

Раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку РФ выд 2014 року використовує для паркування військової техніки.

Координати: 48.538328, 39.354367

База російських військ у Луганську / Фото: АТЕШ

"Боротьба триває. Вся ворожа інфраструктура буде ліквідована і ми не зупинимося, доки всі окуповані території не будуть звільнені", – наголошує "Атеш".

База російських військ у Луганську / Фото: АТЕШ

Нагадаємо, агент руху "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку у Московській області.

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