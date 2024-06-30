"Атеш" виявили у Маріуполі велику колону із пораненими окупантами – відео

Партизани зафіксували, як поранених окупантів перевозили містом.
Партизани "Атеш" зафіксували евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених окупантів у Маріуполі.
Про це повідомляють на сторінці у телеграм-каналі.
Зазначається, що колона складалася із одного "КАМАЗу" і трьох "Уралів", забитими пораненими росіянами. На чолі була машина автоінспекції, яка супроводжувала колону, а замикала їх швидка допомога з військовими номерами.
За кількістю техніки не складно визначити ситуацію на фронті і кількість втрат в армії РФ, підкреслює рух "Атеш".
"Наші агенти спільно з "Маріуполь.Спротив продовжують стежити і передавати інформацію, щоб окупанти відчували, що перебувають не на своїй землі", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, агент "Атеш" влаштувався на аеродром "Балтимор" у Воронежі (відео).
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