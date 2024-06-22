"Атеш" влаштував свого агента до авіаполку РФ на аеродромі у Воронежі – є перші цілі для ЗСУ (відео, фото)

Партизани продовжують відслідковувати цілі в РФ для майбутніх ударів ЗСУ.

Агент партизанського руху "Атеш" став членом 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку РФ, який розташовується на аеродромі "Балтимор" у Воронежі.

Про це "Атеш" повідомив у своєму Telegram.

Як зазначили партизани, на цьому аеродромі розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.

"У деяких з них на русню тепер чекають сюрпризи.Також ми передали безліч найціннішої інформації СОУ про це місце. Незабаром ми побачимо результат нашої роботи", - додали партизани.

Аеродром "Балтимор" у Воронежі, де базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Аеродром "Балтимор" у Воронежі, де базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Координати аеродрому у Воронежі: 51.62358, 39.16563.

Координати аеродрому "Балтимор" у Воронежі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, "Атеш" відстежив базу російських військ у Луганську (фото).

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