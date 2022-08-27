"Атмосфера страху": співробітники ЗАЕС розповіли, як Росія "готує" їх до приїзду МАГАТЕ 

Спецслужби Росії катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам ООН про ризики безпеки на станції.

Люди, які працюють на станції або змогли втекти під час окупації, повідомили журналістам, що "на станції панує атмосфера страху". І їхніх колег неодноразово заарештовували.

Про це пише видання The Telegraph.

"Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватить у цьому Україну. Схоже, саме це вони планують зробити", — сказав неназваний український інженер.

Співробітники також розповіли, що окупанти планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу станції.

"Під час візиту МАГАТЕ вони планують скоротити до мінімуму присутність нашого персоналу та поставити кількох їхніх представників у кожній кімнаті центру управління, які голосно кричатимуть, що дуже чекали на"звільнення" від режиму в Києві", — додав він.

25 серпня компанія "Енергоатом" повідомила, що Запорізьку АЕС вперше в історії відключили від енергомережі. Лінії зв'язку з енергосистемою України через бойові дії зупинилися.

26 серпня українська енергетична компанія "Енергоатом" заявила, що усі шість блоків на Запорізькій АЕС залишаються відключеними від енергосистеми. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, відключення АЕС могло призвести до аварії на об'єкті.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені. 11 серпня російські військові чотири рази обстріляли Запорізьку атомну електростанцію.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли. 21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Європа вимагає від Росії повне підключення ЗАЕС до української енергомережі

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