Компанії засудили війну Росії проти України.

Аукціонні доми Sotheby's і Christie's скасовують продаж російських творів мистецтва через війну РФ проти України.

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Про це повідомляє The Art Newspaper.

"Sotheby's не проводитиме торги російським мистецтвом у червні. Наші серця та думки звернені до всіх, хто постраждав під час української кризи", - йдеться у заяві компанії.

Як зазначає The Art Newspaper, за кілька годин після того, як Sotheby's скасував аукціони, Christie's ухвалив аналогічне рішення.

Компанії додали, що вони виконують санкційні закони Великої Британії та США, які забороняють угоди з фізичними особами та компаніями з Росії, внесеними до списку.

За даними The Art Newspaper, торги російським мистецтвом у Sotheby's під час "Російського тижня" у листопаді 2021 року становили 17,7 млн фунтів.

Нагадаємо, росіяни змітають із полиць все, не розбираючи, щоб потім не переплачувати.

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