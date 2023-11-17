Аварія на Запорізькій АЕС: аналітики заявили про загрозу та прогнозують нові інциденти

Станція повністю втрачала доступ до зовнішніх джерел живлення сім разів за свою історію експлуатації – усі сім інцидентів сталися під час російської окупації.

Продовження окупації росіянами Запорізької АЕС призвело до збоїв у роботі обладнання та технічного обслуговування, які загрожують безпеці станції. Таких збоїв може побільшати в умовах російської окупації, що триває.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни 17 листопада (ISW)

Як нагадали аналітики, 16 листопада "Енергоатом" повідомив, що російське керівництво ЗАЕС перевело реактор №5 у "гарячий стан" із "холодного зупину", порушивши цим розпорядження ядерного регулювання України. Це призвело до витоку розчину борної кислоти, який потрапив у всі парогенератори реактора.

В "Енергоатомі" також повідомили, що некомпетентність росіян на ЗАЕС у виведенні реакторів призвела до витоку радіоактивного теплоносія з першого у другий контур реактора №4. Аналогічна ситуація виникла з реактором № 6, який зазнав тимчасового блекауту 14 листопада, що змушує реактор покладатися на аварійні дизель-генератори.

В "Енергоатомі" заявили, що обладнання на ЗАЕС постійно деградує, а частота схожих небезпечних випадків збільшується.

Реакція МАГАТЕ

МАГАТЕ поки що не прокоментувало ці інциденти, але 13 листопада висловило занепокоєння щодо обсягу та ефективності технічного обслуговування систем безпеки ЗАЕС та власної здатності контролювати роботу станції. В агентстві повідомили, що ці проблеми з обслуговуванням стали очевидними у липні та серпні 2023 року, коли у парогенератор реактора №4 стався витік. Він забруднив системи безпеки реактора, які потрібно було повторно очистити.

МАГАТЕ повідомило, що російські оператори ЗАЕС не надали контингенту агентства доступ до всіх шести турбінних залів реактора для оцінки їхньої безпеки. Російські оператори також обмежили доступ МАГАТЕ під час останніх оглядів залів у жовтні та 10 листопада.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на Запорізькій АЕС влітку 2023 року / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

У МАГАТЕ поінформували, що на ЗАЕС планується ремонт трансформаторів реакторів №4, 5 і 6 після нещодавнього завершення технічного обслуговування трансформаторів реакторів № 1, 2 і 3. В агентстві зазначили, що реактори № 4 і 5 перебувають у режимі "гарячого зупину", що порушує розпорядження українського регуляторного органу.

Загроза для ЗАЕС

"Звіти України та МАГАТЕ вказують на те, що присутність і виключний контроль Росії над ЗАЕС посилюються, що свідчить про те, що подібні збої можуть посилитися в умовах російської окупації, що триває", – йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

13 листопада МАГАТЕ оголосило, що 7 листопада його співробітники відвідали російський тренувальний центр для ЗАЕС, і що "Ростехнагляд" встановлює постійну присутність на станції.

"Це оголошення вказує на нормалізацію російської окупації ЗАЕС, незважаючи на задокументовану безрозсудну поведінку російських військ поблизу станції", – зазначили в ISW.

Там нагадали, що російські війська розмістили військову техніку на та всередині об’єктів ЗАЕС влітку-восени 2022 року, щоб начебто захистити станцію від ударів ЗСУ, водночас створюючи умови для звинувачення українських сил у будь-яких інцидентах на станції.

"ЗАЕС повністю втрачала доступ до зовнішніх джерел живлення сім разів за свою історію експлуатації – усі сім інцидентів сталися під час російської окупації", – наголосили аналітики.

Російська військова техніка на окупованій Запорізькій АЕС / Фото: Getty Images

До слова, в середині жовтня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов інформував, що через окупацію росіянами ЗАЕС ситуація там досі загрозлива. Однак кризовий момент – коли окупанти хотіли влаштувати на станції техногенну катастрофу – минув.

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