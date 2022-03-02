Аварійні бригади ДТЕК з дозволу ЗСУ приступили до відновлення електропостачання Маріуполя

Аварійні бригади ДТЕК з дозволу ЗСУ приступили до відновлення електропостачання Маріуполя

Ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі після отримання дозволу від Збройних сил України приступили до відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів ліній електропередачі.

Про це повідомили в компанії.

«Військові надали відповідні дозволи на оперативне проведення робіт. Наразі вдалося відремонтувати лінію 110 кВ, що живить місто. Ремонтні бригади продовжують подавати напругу на підстанції та лінії, щоб якнашвидше відновити електропостачання міста», - повідомили в ДТЕК.

Роботи тривають, в місті без світла лишаються ще близько 81 тисяча клієнтів.

Місцева влада просить жителів міста тимчасово обмежити роботу енергоємних приладів, щоб дати можливість енергетикам ДТЕК якомога швидше повернути енергопостачання в оселі.

Нагадаємо, Маріуполь було знеструмлено 1 березня внаслідок масованих обстрілів.

Аварійні бригади ДТЕК знаходяться в максимальній готовності і приступають до ремонту пошкоджень як тільки отримають дозвіл від Збройних сил.