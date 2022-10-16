Аварійні відключення на Сумщині після обстрілів: жителів просять вимкнути електрику до завтра

Наразі не вистачає потужностей для Шосткинського району.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів зі сторони Росії знову відбуваються аварійні відключення електроенергії в Сумській області.

Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Енергетики намагаються стабілізувати мережу, але для прискорення процесу їм потрібна наша допомога", - зазначив Живицький.

Він попередив жителів області про обмеження споживання електроенергії до кінця сьогоднішньої доби та завтра, 17 жовтня, з 8 до 11 ранку.

Нагадаємо, Іран передав Росії свої дрони, якими окупанти атакують українські міста. За даними ОК "Південь" росіяни могли отримати від Ірану від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе Shahed 136.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що, за інформацією розвідників, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

Військові пояснили, що через іранські дрони повітряні тривоги в Україні можуть бути довшими.

Читайте також: