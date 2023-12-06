"Авдіївка б'є рекорди із ліквідації живої сили й техніки противника" — офіцер "Легіону Свободи"

Загарбники кидають на штурм Авдіївки величезну кількість піхоти. Зараз там йде на штурм новий ворожий резерв, який знищують ЗСУ. Ворог намагається оточити місто, але для українських захисників цей ворожий план не є новим.

Про це сказав офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог щодня проводить масові атакувальні дії. Загарбники кидають на штурм Авдіївки величезну кількість піхоти. Якщо російські військові відмовляються йти на штурм, то їх показово розстрілюють перед строєм", — розповів офіцер.

За його словами, в Росії ще є мобілізаційний ресурс, який намагається штурмувати Авдіївку.

"Спостерігаємо новий резерв, звідки росіяни починають брати мобілізованих, — це нелегали та мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника в живій силі й техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим", — сказав Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", ворог хоче взяти Авдіївку в котел. Місто від початку повномасштабного вторгнення було під загрозою оточення.

"Росіяни вже два роки заявляють про взяття міста. Тому зараз нам не треба залишати Авдіївку. Звичайно, ситуація критична на півночі й у районі промзони. Але є польові командири кожної бригади, і тільки разом домовившись можливий якийсь відступ, чи відхід на другу лінію. Але про відступ ЗСУ зараз ніхто не говорить", — наголосив Морозов.

Раніше керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти розтягнули живу силу по всій лінії східного фронту. Вони хочуть унеможливити зосередження уваги ЗСУ, до прикладу, лише на Авдіївці.

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