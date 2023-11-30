Авдіївка б’ється, ворог активізувався на Запоріжжі: ситуація на Таврійському напрямку

У районі Авдіївки окупанти зазнають суттєвих втрат. У Запорізькій області намагаються відновити втрачене положення.

На Таврійському напрямку протягом 29 листопада зафіксовано 45 бойових зіткнень між російськими та українськими військами. ЗСУ надалі тримають оборону Авдіївки, водночас окупанти активізувалися на Запоріжжі.

Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив у ефірі телемарафону 30 листопада.

Ситуація на Таврійському напрямку 30 листопада

Штупун розповів, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог продовжує активні наземні піхотні атаки, місцями застосовує бронетехніку. За добу на Таврійському напрямку зафіксовано 45 бойових зіткнень. Окупанти влаштували 646 артилерійських обстрілів.

"За добу загальні втрати окупантів у живій силі становлять майже 500 осіб. Також наші воїни повністю знищили сім танків і 13 інших бронемашин ворога", – зазначив представник ЗСУ.

Обстріли на Таврійському напрямку

Протягом доби окупанти влаштували вісім ракетних ударів. Внаслідок цього були поранені 10 цивільних, п’ятеро з яких – діти.

"Також на Донеччині було зафіксовано сім авіаударів ворога. Майже всі – це скидання керованих авіабомб з літаків Су-35. Зафіксовано одне застосування ворогом штурмовика Су-25", – розповів Штупун.

Ситуація в Авдіївці і на Запоріжжі

"Наразі Авдіївка стоїть, Авдіївка б’ється. І ворог зазнає дуже суттєвих втрат, особливо у піхоті", – зазначив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

За добу на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 22 російські атаки. Ще 11 атак було відбито поблизу Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку.

"Ворог дещо активізувався, намагається відновити втрачені позиції на Запоріжжі. П’ять атак відбито біля Роботиного і – дев’ять атак північно-західніше Вербового. Тобто ворог, втрачаючи позиції, починає піхотою намагатися відбити їх, зазнає втрат і відходить", – розповів Штупун.

Нагадаємо, 29 листопада командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські загарбники значно збільшили активність на Таврійському напрямку та залучають бронетехніку.

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