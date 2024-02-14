"Авдіївка – це ворота": навіщо вона ворогу і чи буде катастрофа в разі втрати міста

Петро Черник вважає правильною стратегію, що Авдіївку треба тримати, щоб знекровлювати там російську армію. Іншого варіанту немає, допоки Україні не надали велику кількість озброєння і техніки.

Російські війська прагнуть захопити Авдіївку, адже це – "ворота" до повної окупації Донецької та Луганської областей. Ситуація навколо міста загострюється, і якщо командування ЗСУ вирішить залишати цей укріпрайон, то катастрофи не буде.

Таку думку військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник висловив у інтерв’ю "24 каналу".

Черник зазначив, що стратегія ворога зрозуміла: росіяни мають завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини. Окупанти зрозуміли, що головної мети в цій фазі війни не досягають – українська державність утримується.

Навіщо росіянам Авдіївка

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"Однак Владіміру Путіну для власного ритуалу, а для тиранів ритуали – це святе, потрібні хороші результати. В розумінні ворога повна окупація Донецької та Луганської областей – хороший результат. Зрештою, це казус беллі. Авдіївка – це ворота до цього завдання", – пояснив експерт.

Він прокоментував тези про те, що військовому керівництву України треба щось вирішувати: або посилювати оборону Авдіївки, або ж виводити звідти війська, щоби не повторився Бахмут.

"Тут також є нюанс. Нам теж серце рвалося, що у разі поразки на Бахмутському напрямку буде катастрофа, але цього не сталося. Бахмут їхній, проте всі довколишні панівні висоти наші й далі просунутися росіяни не змогли", – звернув увагу Черник.

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Чи варто ЗСУ надалі тримати оборону Авдіївки

"Ситуація навколо Авдіївки загострюється. Якщо наше командування дійде до висновку, що треба залишати цей укріплений район, то катастрофи не буде. Розуміємо, що битви у війнах можуть бути програні. Вкрай важливо виграти війну", – зазначив полковник запасу.

Він також вважає правильною стратегію, що Авдіївку, як і Бахмут, треба тримати, щоб знекровлювати там російську армію.

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"Інших варіантів немає, допоки Україні не надали велику кількість авіацій і серйозного ракетного та бомбового навантаження до цієї авіації, а також великої кількості далекобійних ракет ATACMS, особливо до 300 кілометрів. Я наголошую на важливій деталі – велику кількість, адже 10-30 ракет "погоди" не міняють. Злам починається від 1000 і вище, тоді все змінюється", – наголосив Черник.

Україна перебуває у третій стадії класичної індустріальної війни

На його думку, на сьогодні Україна перебуває у третій стадії класичної індустріальної війни. За її законами, хто краще знищує стратегічні ресурси противника, той врешті і здобуде перемогу.

"Те, що ми тільки під одною Авдіївкою від 7 жовтня накосили убитими понад 15 тисяч росіян, що дорівнює показнику втрат Радянського Союзу у війні в Афганістані, то це доволі серйозно. За технікою є відношення 1 до 30 у межах тижня – це щось неймовірне", – оцінив експерт.

Нагадаємо, 13 лютого речник 110-ї ОМБр імені Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що до Авдіївки підійшло потужне підкріплення, щоб утримати місто.

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