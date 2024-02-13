Авдіївка, Купʼянськ, Лиман: Зеленський повідомив про ситуацію на напрямках і комплектацію підрозділів

Президент повідомив про посилення дронами і РЕБ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, а також міністр оборони Рустем Умєров зараз перебувають на місцях – на фронті. 13 лютого вони обʼїхали всі його гарячі точки: Авдіївку, Купʼянськ, Лиман і доповіли про ситуацію.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 лютого.

Окрім цього командування вирішує наявні проблеми щодо комплектації підрозділів, зміцнення, управління.

"Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", – сказав Зеленський.

Він також повідомив про "перезавантаження інституцій" України, зокрема, Сил оборони і дипломатії.

"Генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони", – сказав Зеленський.

За його словами, влада створює "принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу".

"Кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності. Вже є безпекова угода з Великою Британією, готуємо нові угоди – амбітні угоди. І не лише з європейськими силами. Кожна домовленість із партнерами має бути реалізована якнайшвидше", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку ситуація чим далі важча. У армії РФ на цій ділянці фронту є просування. "Рятувати Авдіївку" відправили 3 штурмову бригаду, повідомив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 роках Іван Ступак.

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