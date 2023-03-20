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Авдіївка найближчим часом може стати "новим Бахмутом" - речник Сил оборони

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Авдіївка найближчим часом може стати "новим Бахмутом" - речник Сил оборони

Фото: Facebook/Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України

Але, на даний момент, не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку, зазначив Олексій Дмитрашківський.

Через постійні намагання ворога оточити Авдіївку, що на Донеччині, це місто у найближчий час може стати "новим Бахмутом".

Про це речник об`єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив в ефірі єдиного телемарафону.

"Ворог постійно намагається оточити місто Авдіївка. Я згоден із західними колегами, які кажуть, що Авдіївка у найближчий час може стати новим Бахмутом, це так і є. Але, на даний момент, не все так гаразд у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку. Вчора, позавчора ворог використовував останні резерви, які має", - сказав він.

За словами речника, ворог зазнає суттєвих втрат особового складу, техніки. За минулий день ворог втратив близько трьох рот особового складу під час штурму Авдіївки.

"Атаки всі однотипні, ворог атакує з однієї і тієї ж самої посадки, дуже прогнозовано, і тому вдається нашим військовим боронити свої позиції", - пояснив Дмитрашківський.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що ракетні удари Росії вже не зможуть критично вплинути на економіку і логістику України.

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Дата публікації
Перегляди
991
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