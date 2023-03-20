Авдіївка найближчим часом може стати "новим Бахмутом" - речник Сил оборони

Але, на даний момент, не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку, зазначив Олексій Дмитрашківський.

Через постійні намагання ворога оточити Авдіївку, що на Донеччині, це місто у найближчий час може стати "новим Бахмутом".

Про це речник об`єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив в ефірі єдиного телемарафону.

"Ворог постійно намагається оточити місто Авдіївка. Я згоден із західними колегами, які кажуть, що Авдіївка у найближчий час може стати новим Бахмутом, це так і є. Але, на даний момент, не все так гаразд у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку. Вчора, позавчора ворог використовував останні резерви, які має", - сказав він.

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За словами речника, ворог зазнає суттєвих втрат особового складу, техніки. За минулий день ворог втратив близько трьох рот особового складу під час штурму Авдіївки.

"Атаки всі однотипні, ворог атакує з однієї і тієї ж самої посадки, дуже прогнозовано, і тому вдається нашим військовим боронити свої позиції", - пояснив Дмитрашківський.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що ракетні удари Росії вже не зможуть критично вплинути на економіку і логістику України.

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